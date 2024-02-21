В Молдавии заявили, что упавшие в республике беспилотники были сбиты ПВО Украины

Министр внутренних дел Адриан Эфрос сообщил, что молдавские военные собрали обломки, они не представляют опасности

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Два беспилотника, упавших на юге Молдавии в феврале, были сбиты украинскими военными. Об этом заявил министр внутренних дел республики Адриан Эфрос в эфире телеканала Rlive.

"Это фрагменты беспилотников, которые использовались для ударов по регионам Измаил, Рени, подбитые системами противовоздушной обороны Украины и упавшие на территории Республики Молдова", - сказал Эфрос. По его словам, молдавские военные собрали обломки, они не представляют опасности.

Обломки летательных аппаратов были обнаружены в Вулканештском районе Молдавии 11 и 17 февраля. В прошлом году власти республики также сообщали об обнаружении на севере республики вблизи украинской границы фрагментов ракет зенитного комплекса С-300. В октябре прошлого года после подобного инцидента послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.