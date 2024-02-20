Госдеп утверждает, что санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер выразил сомнение, что сенатор Линдси Грэм "планирует в ближайшем будущем совершить поездку в Россию"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов сомневается, что российские санкции против американских политиков имеют для них серьезные последствия. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя внесение Росфинмониторингом сенатора США Линдси Грэма в перечень террористов и экстремистов.

"Мы видели, как российское правительство вводило различные санкции против целого ряда американских чиновников. Я сомневаюсь, что от этого есть какие-либо значительные последствия", - утверждал дипломат. Он сомневается, что Грэм "планирует в ближайшем будущем совершить поездку в Россию".

Миллера также попросили прокомментировать внесение Министерством юстиции РФ "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории. Представитель внешнеполитического ведомства утверждал, что российские власти "продолжают подавлять свободную прессу", "не хотят, чтобы у их народа была информация" о действиях Москвы за рубежом.

18 февраля известный своей антироссийской позицией сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в очередной раз предложил внести Россию в составляемый США список стран - спонсоров терроризма, использовав как предлог для этого смерть Алексея Навального. Во вторник МВД России переобъявило в розыск по уголовной статье Грэма после возбуждения нового уголовного дела в отношении него. Росфинмониторинг внес сенатора в перечень террористов и экстремистов. МВД России объявляло его в розыск по уголовной статье в мае прошлого года. Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" также признана в РФ СМИ-иноагентом. Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этой организации нежелательной на территории России.