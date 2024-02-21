Кулеба признал усталость украинцев от боевых действий

Министр иностранных дел республики также считает, что в потере Авдеевки виноваты западные партнеры

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинский народ устал от боевых действий, однако продолжает верить в его единство.

"Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаете, тем более эмоциональными вы становитесь", - сказал он в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос, остается ли украинский народ единым. Министр считает, что Россия активизировала свои действия, потому что "чувствует" усталость украинцев.

Кулеба также обвинил западных партнеров в потере Авдеевки. "Мы бы не потеряли Авдеевку, если бы получили артиллерийские снаряды, чтобы защитить ее", - выразил он мнение. Министр призвал европейцев признать окончание "эры мира" в Европе и отправлять больше оружия на Украину.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным 15 февраля, доля граждан Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, достигла 46% и впервые с начала СВО превысила долю тех, кто придерживается обратного мнения.

При этом украинцы устают и от других явлений, появившихся с началом конфликта. Например, согласно опросу КМИС, результаты которого распространили 19 февраля, почти половина украинцев (47%) не доверяют единому новостному телемарафону. Комментируя результаты исследования, в КМИС указали, что телемарафон вызывает все больше критических замечаний со стороны населения. Эксперты отметили, что еще два месяца назад доля тех, кто не доверяет телемарафону, не превышала долю тех, кто верит ему, поэтому запрос общества на изменение формата нельзя игнорировать.