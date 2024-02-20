Президент Венесуэлы принял главу МИД РФ

Сергей Лавров находится в республике с визитом в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял находящегося с визитом в республике министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российскую делегацию во главе с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым в Венесуэле принимает президент [Николас] Мадуро", - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив запись фотографией.

Глава МИД РФ находится в Венесуэле с визитом в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки.