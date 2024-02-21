Молдавия и Украина намерены ликвидировать каналы перехода границы уклонистами

Молдавский министр внутренних дел Адриан Эфрос отметил, что в 2023 году поток нелегалов вырос

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Молдавия и Украина усилят контроль на приднестровском участке границы, чтобы препятствовать растущему потоку уклоняющихся от призыва в армию граждан Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос в эфире телеканала Rlive.

"Мы не контролируем приднестровский регион. В то же время нами было обнаружено множество путей для незаконного перехода молдавской границы через этот участок. На прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос с моим украинским коллегой и договорились о дополнительных мерах контроля и, возможно, возобновлении совместных патрулей на этом участке с украинской стороны для борьбы с незаконным миграцией", - сказал Эфрос.

По его словам, "в прошлом году поток нелегалов вырос". Молдавские пограничники встречают их при попытке перехода границы с Румынией. "В их паспортах нет штампа о въезде в Молдавию. В таких случаях мы применяем стандартные процедуры", - сказал министр, не вдаваясь в подробности.

Власти Молдавии ранее упростили въезд для беженцев с Украины. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали около 1 млн украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии осталось около 100 тыс. человек.