США заявили, что своими ударами смогли ослабить военные возможности хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что у Соединенных Штатов получилось частично нарушить поставки оружия, которое якобы поступает йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" из Ирана

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с союзниками путем нанесения ударов по инфраструктуре йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) смогли ослабить его военные возможности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем наносить <...> удары по контролируемым хуситами районам Йемена. Так мы смогли ослабить военные возможности хуситов", - утверждала Сингх.

В частности, по ее словам, США смогли частично нарушить поставки оружия, которое якобы поступает хуситам из Ирана. При этом представитель Пентагона признала, что у "Ансар Аллах" "есть большой арсенал возможностей". Однако, как считает Сингх, с каждым ударом коалиционных сил эти возможности уменьшаются.