США подтвердил потерю своего беспилотника MQ-9 у берегов Йемена

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что по предварительным данным, дрон сбили хуситы с помощью ракеты класса "земля - воздух"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит мятежниками из движения "Ансар Аллах" у берегов Йемена в понедельник.

"Могу подтвердить, что 19 февраля MQ-9 был сбит в Красном море, у берегов подконтрольных хуситам территорий Йемена. Предварительные данные указывают на то, что он был сбит хуситами с помощью ракеты класса "земля - воздух", - сказала на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона добавила, что Центральное командование изучает варианты подъема сбитого беспилотника. Стоимость каждого подобного аппарата, по сведениям журнала Forbes, составляет порядка $32 млн.

Ранее силы противовоздушной обороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9.