Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента России.

Уточнив у Лаврова сроки проведения выборов главы государства, венесуэльский лидер отметил, что хотел бы нанести визит в страну сразу после них.

"Я бы хотел сразу после них приехать в Москву, чтобы отпраздновать победу президента [РФ Владимира] Путина", - отметил Мадуро.

Российский министр ответил, что в Москве будут рады видеть главу республики.

Мадуро в свою очередь также обратил внимание, что Венесуэла поддерживает Россию в ее борьбе с нацизмом. "Это и наша борьбе против фашизма и неонацизма. Они [на Западе] вновь хотят установить эту модель и делают это бесстыдным образом, - подчеркнул венесуэльский лидер. - Президент Путин четко высказал позицию России, и Россия движется вперед".

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.