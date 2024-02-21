США рассчитывают, что Китай проявит сдержанность в ситуации вокруг Тайваня

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер призвал Пекин к содержательному диалогу с Тайбэем для снижения рисков

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает, что материковый Китай проявит сдержанность в связи с ситуацией вокруг Тайваня и начнет диалог. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы внимательно следим за действиями Пекина. Мы продолжаем призывать к сдержанности и к тому, чтобы не было никаких односторонних изменений статус-кво, что позволяет в течение десятилетий сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы призываем КНР к содержательному диалогу с Тайванем для снижения риска просчета", - сказал он, комментируя по просьбе журналиста последние события вокруг китайского острова.

Военные Тайваня ранее заявили, что зафиксировали приближение к острову 24 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По их утверждению, 11 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или заходили в зону ПВО острова.

На прошлой неделе представитель материкового Китая призвала власти Тайваня освободить рыбаков, которые были "насильственно задержаны" в ходе инцидента с рыболовецким судном. Береговая охрана Тайваня до этого обвинила китайское рыболовное судно в незаконном проникновении в акваторию возле подконтрольного острову архипелага Цзиньмэнь. Как отмечалось в заявлении, судно попыталось скрыться, однако во время преследования "случайно перевернулось", в результате чего два члена экипажа погибли.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.