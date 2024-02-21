Президент Польши назвал "законным протестом" блокировку фермерами границы с Украиной

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокировку фермерами границы с Украиной, назвав их действия "законным протестом".

"Мне жаль, что возникли такие ситуации [блокировка фермерами границы с Украиной], но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша - это демократическая страна, где право на протест существует и оно гарантировано конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто терпимо воспринимается и защищается. В Польше функционируют независимые от польской власти сельскохозяйственные профсоюзы, с которыми польские власти, если что-то идет не так, просто обязаны вести переговоры. Таковы принципы демократической системы и таковы принципы свободы объединения, что профсоюзы имеют право защищать своих членов, в данном случае фермеров", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Президент отметил, что в определенных ситуациях профсоюзы имеют возможность протестовать. По его словам, сейчас ведутся переговоры между правительством Польши, фермерами и профсоюзами по разблокировке границы. Он подчеркнул, что блокирование границы не является решением польского правительства. "Это решение принято фермерами, фермерскими организациями", - заявил Дуда.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.