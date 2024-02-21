Около 10 тыс. человек приняло участие в митинге фермеров в центре Афин

АФИНЫ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек приняло участие в массовом митинге фермеров в центре Афин, десятки тракторов были пригнаны на центральную афинскую площадь Синтагма (Конституции), сообщает корреспондент ТАСС.

На трибуне, установленной напротив парламента Греции, по очереди выступали представители сельскохозяйственных коллективов и ферм из различных регионов страны, беспорядков не было. Как сообщила полиция, фермеры будут ночевать на Синтагме в своих тракторах, часть участников акции отправится на стоянку арендованных автобусов, которые припаркованы на территории Олимпийского стадиона. Движение транспорта в центре будет перекрыто всю ночь, утром фермеры начнут покидать столицу и отправятся домой.

Фермеры на всеобщем собрании в городке Никея приняли решение приехать на тракторах в Афины и провести там 20 февраля общенациональный митинг, несмотря на состоявшуюся 13 февраля встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой обсуждались их требования. На встрече с фермерами премьер пообещал, что аграрии будут в течение 10 лет получать дешевую электроэнергию, также им будет предоставлено более раннее возмещение специального налога на потребление горючего для сельскохозяйственной техники. После встречи аграрии заявили, что правительство страны готово удовлетворить лишь часть их требований и они проведут акцию протеста в столице.

Фермеры продолжают требовать от властей не облагаемое налогом горючее для сельхозтехники, низкий тариф на электроэнергию, субсидии на снабжение и корма для животных, отказ от внедрения новой сельскохозяйственной политики ЕС и проведение по ней переговоров, а также 100-процентную компенсацию утраченного дохода из-за природных бедствий и принятие мер для того, чтобы ввезенная из-за рубежа продукция не продавалась незаконно под видом греческой.

Официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис заявил журналистам в понедельник, что власти исчерпали все возможности помощи аграриям. По его словам, дополнительных возможностей дать льготы по горючему и электроэнергии в бюджете этого года нет, и какие-то новые меры могут быть предусмотрены лишь в госбюджете на 2025 год.