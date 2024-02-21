Остин и Умеров обсудили итоги встречи контактной группы по Украине

Еще одной темой министров обороны США и Украины стала обстановка на поле боя

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили в телефонном разговоре итоги заседания контактной группы по Украине. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх.

Как следует из документа, министры в ходе разговора обсудили "обстановку на поле боя", а также "итоги недавней встречи контактной группы по военному содействию Киеву". Заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что Остин "подтвердил приверженность США и их коалиции, в которую входят примерно 50 союзников, поддержке Украины".

Минобороны Украины ранее информировало, что по итогам заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне, которое прошло 14 февраля, была создана международная коалиция по обеспечению Киева средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, была официально запущена работа коалиции по производству дронов, к которой присоединились восемь стран - Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Эстония.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.