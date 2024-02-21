В Венесуэле заявили, что визит Сергея Лаврова придаст новый импульс отношениям двух стран

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто отметил, что Москва и Каракас заключили и выполняют более 340 соглашений

КАРАКАС, 21 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу "предоставляет дополнительные возможности для дальнейшего развития всесторонних отношений наших стран", - сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто корреспонденту ТАСС.

"В ходе визита Сергея Лаврова рассматривается весь комплекс отношений Венесуэлы с Россией, которым будет придан новый, дополнительный импульс", - указал глава МИД. "Наши страны поддерживают тесные экстраординарные отношения и являются стратегическими союзниками", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россией и Венесуэлой "заключены и выполняются более 340 соглашений". Он высоко оценил работу "российско-венесуэльской Комиссии высокого уровня по всестороннему развитию сотрудничества двух стран".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Венесуэла и Россия являются основателями Группы друзей в защиту Устава ООН и тесно сотрудничают в рамках многосторонних международных отношений.