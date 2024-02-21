США не считают верным сравнение Лулой да Силвой действий Израиля с преступлениями нацистов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать еврейское государство в его праве на самооборону

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. США не считают верным сравнение президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой действий Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Очевидно, это два разных сценария, две разных ситуации в сравнении с тем, что было во время Холокоста", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "Это две разные вещи, которые не следует сравнивать", - подчеркнула Жан-Пьер. Она отметила, что США продолжают поддерживать Израиль в его праве на самооборону.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хаятв в тот же день пояснил в ответ на запрос ТАСС, что объявление Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле является беспрецедентным шагом, ранее такие меры в отношении глав государств не применялись.