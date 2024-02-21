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Палестино-израильский конфликт

Эксперт уверен, что голосование по американский резолюции СБ ООН по Газе не пройдет скоро

Ричард Гован, занимающийся проблематикой международной организации, считает, что период консультаций по документу будет довольно продолжительным

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Голосование по американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа едва ли состоится в ближайшее время. Об этом корреспонденту ТАСС заявил Ричард Гован, занимающийся проблематикой ООН эксперт неправительственной организации "Международная кризисная группа".

"Четких временных рамок для голосования по резолюции США нет. Это довольно пространный и непростой текст. Члены Совета Безопасности лишь недавно смогли впервые ознакомиться с ним. Полагаю, период консультаций будет довольно продолжительным. Не думаю, что голосование по этому тексту состоится скоро", - сказал он.

Ранее США заблокировали принятие представленного Алжиром проекта резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты применили право вето.

Американский документ, с которым удалось ознакомиться ТАСС, состоит из 22 пунктов. Он, в частности, "подчеркивает поддержку временного прекращения огня в Газе, когда это будет осуществимо", при условии освобождения всех заложников. Помимо этого, в проекте резолюции США отмечается, что в текущих условиях "масштабная наземная операция в Рафахе может <...> иметь серьезные негативные последствия для регионального мира и безопасности, в свете чего подобная наземная операция не должна проводиться".

Гован полагает, что распространение Соединенными Штатами данного проекта резолюции - это "дипломатический сигнал Израилю о том, что США хотят видеть более сдержанную военную кампанию в Газе". "Упоминание прекращения огня может быть ограниченным или символическим, но все же США впервые решили использовать эти слова в ООН с октября прошлого года", - добавил он. 

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