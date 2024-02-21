Эксперт уверен, что голосование по американский резолюции СБ ООН по Газе не пройдет скоро

Ричард Гован, занимающийся проблематикой международной организации, считает, что период консультаций по документу будет довольно продолжительным

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Голосование по американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа едва ли состоится в ближайшее время. Об этом корреспонденту ТАСС заявил Ричард Гован, занимающийся проблематикой ООН эксперт неправительственной организации "Международная кризисная группа".

"Четких временных рамок для голосования по резолюции США нет. Это довольно пространный и непростой текст. Члены Совета Безопасности лишь недавно смогли впервые ознакомиться с ним. Полагаю, период консультаций будет довольно продолжительным. Не думаю, что голосование по этому тексту состоится скоро", - сказал он.

Ранее США заблокировали принятие представленного Алжиром проекта резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты применили право вето.

Американский документ, с которым удалось ознакомиться ТАСС, состоит из 22 пунктов. Он, в частности, "подчеркивает поддержку временного прекращения огня в Газе, когда это будет осуществимо", при условии освобождения всех заложников. Помимо этого, в проекте резолюции США отмечается, что в текущих условиях "масштабная наземная операция в Рафахе может <...> иметь серьезные негативные последствия для регионального мира и безопасности, в свете чего подобная наземная операция не должна проводиться".

Гован полагает, что распространение Соединенными Штатами данного проекта резолюции - это "дипломатический сигнал Израилю о том, что США хотят видеть более сдержанную военную кампанию в Газе". "Упоминание прекращения огня может быть ограниченным или символическим, но все же США впервые решили использовать эти слова в ООН с октября прошлого года", - добавил он.