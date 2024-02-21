Саудовская Аравия призвала реформировать СБ ООН после вето на резолюцию по Газе

Изменения должны помочь организации эффективно выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия призвала реформировать Совет Безопасности ООН после того, как США применили право вето в отношении резолюции Алжира о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

"Министерство иностранных дел выразило сожаление в связи с наложением вето на проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и его окрестностях. <...> Сейчас, как никогда прежде, необходимо реформировать Совет Безопасности, чтобы помочь ему эффективно выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности, основываясь на доверии и избегая двойных стандартов", - указано в заявлении.

В представленном Алжиром документе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Против выступили только США, заблокировав принятие документа.