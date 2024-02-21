В ОАЭ заявили о разочаровании тем, что СБ ООН не принял проект резолюции Алжира по Газе

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что "международный порядок, основанный на четких и ясных правовых основах, вновь рушится перед лицом узких политических соображений"

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты разочарованы тем, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции Алжира о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства ОАЭ при всемирной организации.

"ОАЭ глубоко разочарованы результатами голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о гуманитарном прекращении огня, который поддержали 13 из 15 членов. После более чем четырех месяцев кровавой бойни, которой не видно конца, эта война должна прекратиться", - указано в заявлении.

Комментируя результаты голосования, советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш написал в X (ранее Twitter), что "международный порядок, основанный на четких и ясных правовых основах, вновь рушится перед лицом узких политических соображений".

В представленном Алжиром документе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Против выступили только США, заблокировав принятие документа.