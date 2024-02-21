США не считают передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Украину

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что деньги Киеву нужно выделить "в форме грантов"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. США не считают наилучшим способом поддержки Украины передачу ей помощи в кредит. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

"Что касается займа для Украины, то, как я и говорил ранее, мы запросили, а Сенат [Конгресса США] поддержал <...> военную и экономическую помощь", - заявил Салливан, подчеркнув, что эта помощь должна быть выделена "в форме грантов". По его словам, США "не считают наилучшим методом" оказания поддержки Киеву "просить Украину взваливать на себя значительные долговые обязательства".

"Мы считаем правильным составленный нами пакетный запрос, который на прошлой неделе поддержали сенаторы от Демократической и Республиканской партий", - отметил помощник президента США по нацбезопасности. По его словам, Палата представителей Конгресса США должна "продвинуться вперед и одобрить этот законопроект".

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в эфире телеканала CBS, что Вашингтону следует передавать военную помощь Киеву в кредит, а не безвозмездно, поскольку на Украине много полезных ископаемых, а госдолг США превысил уже $34 трлн. Газета The Washington Post ранее отмечала, что Грэм, который считался одним из наиболее убежденных сторонников Киева среди американских законодателей, под влиянием бывшего президента США Дональда Трампа проголосовал против выделения новой помощи Киеву.

Споры в Конгрессе

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.