Эксперт заявил, что военная эскалация на юге Ливана достигла критической точки

Генерал Хасан Джуни, считающийся ведущим аналитиком по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке, отметил, что израильское командование "демонстрирует решимость к расширению масштабов боевых операций на ливанском фронте вне зависимости от достижения соглашения о прекращении огня" в Газе

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. Интенсивные удары израильских ВВС по ливанским населенным пунктам, находящимся на значительном расстоянии от границы, свидетельствуют о наступлении нового этапа в конфликте, который идет на юге Ливана. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ливанский генерал Хасан Джуни, считающийся ведущим аналитиком по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке.

"Очевидно, что военная эскалация на юге Ливана достигла критической точки, - отметил собеседник агентства. - Израильское командование демонстрирует решимость к расширению масштабов боевых операций на ливанском фронте вне зависимости от достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа".

"Если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в посреднических усилиях, которые осуществляют Катар, США и Франция с целью дипломатического урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, то мы неминуемо столкнемся с новым и более опасным военным сценарием", - считает эксперт.

"Речь не идет о прямом столкновении с Ираном, поскольку нынешняя конфронтация в регионе носит характер так называемой гибридной войны, - утверждал он. - Иран ведет игру при помощи своих союзников по оси сопротивления в Ираке, Йемене и Ливане, ему нет необходимости вступать в конфликт".

По словам ливанского генерала, предлагаемый посредниками отвод вооруженных формирований шиитской милиции "Хезболлах" от линии границы с целью деэскалации обстановки "кардинально не изменит ситуации и не гарантирует безопасности поселений на севере Израиля, которые сейчас покинуты жителями". "Я не исключаю, что военный кабинет [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху может приступить к уничтожению ракетного потенциала "Хезболлах", размещенного на всей территории Ливана, как только будет завершена операция против палестинского движения ХАМАС", - сказал он.

По мнению Джуни, интересам Израиля и США отвечает заключение перемирия до Рамадана, который начнется 10 марта. По его словам, продолжение конфликта в этот период "затронет чувства верующих мусульман" и "усилит религиозный фактор в нынешнем противостоянии". "Несомненно, что это будет способствовать мобилизации мусульманской общественности по всему миру в поддержку палестинцев", - заявил он.