Карлсон считает, что нелегальная миграция имеет разрушительные последствия для США

Журналист подчеркнул, в Соединенные Штаты приезжают люди из беднейших стран планеты

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил о разрушительных последствиях незаконной миграции для США.

"Нелегальная миграция в Соединенные Штаты находится на самом высоком уровне за всю историю. За последние 15 лет сюда приехали нелегально десятки миллионов людей, и никто из них никогда не уедет. В основном они приезжают из беднейших стран планеты. Мы ничего о них не знаем", - сказал он в видео, опубликованном во вторник на его странице в X (ранее Twitter).

"Это разрушает Америку", - отметил журналист, подчеркнув, что американцы наблюдают за этой историей, но "никто ничего не делает с этим".

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет, наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. В качестве одной из мер по борьбе с наплывом мигрантов Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.