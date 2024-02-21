Испытательный пуск баллистической ракеты с британской подлодки обернулся провалом

По данным газеты The Sun, ракета сразу же отклонилась от курса и упала рядом с субмариной, на борту которой находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. ВМС Великобритании провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard. Как сообщила газета The Sun, после пуска ракета сразу уклонилась от курса и упала рядом с субмариной, на борту которой находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки.

По данным издания, инцидент произошел 30 января во время тренировочной миссии в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида. Изначально предполагалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, чтобы поразить заданную точку в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой. Согласно газете, в результате неудачного пуска была инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Кроме того, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению фрагментов ракеты с морского дна в порту Канаверал.

В Минобороны королевства подтвердили, что в ходе пуска "произошла аномалия". "HMS Vanguard и ее экипаж продемонстрировали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания, пройдя все испытания в ходе недавних стандартных контрольно-тренировочных пусков, необходимых для подтверждения того, что подлодка может вернуться в строй после тщательных ремонтных работ. Тест подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены. Во время теста произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме", - говорится в заявлении ведомства.

В британском Минобороны выразили мнение, что "аномалия была специфическим явлением", которое не позволяет говорить "о последствиях в контексте надежности систем Trident". "Ядерное сдерживание Великобритании остается безопасным и эффективным", - добавили в ведомстве.

Как указала газета, тестовый запуск Trident II D5 был необходим для того, чтобы убедиться в том, что подлодка может вернуться на вооружение ВМС после семилетнего ремонта на военно-морской базе в Плимуте на юго-западе Англии. The Sun напомнила, что в XXI веке британские ВМС лишь пять раз проводили запуски ракет Trident II D5, последний из которых состоялся в 2016 году. Тогда баллистическая ракета, выпущенная подлодкой HMS Vengeance недалеко от побережья Флориды, должна была пролететь 9 тыс. км и поразить цель на юго-востоке острова Вознесения в южной части Атлантического океана. Однако ракета производства американской компании Lockheed Martin уклонилась от курса и автоматически самоликвидировалась.

Всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. В настоящее время только две из них пригодны к эксплуатации. Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками типа Dreadnought.