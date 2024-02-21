Глава МИД Китая предложил президенту Франции укреплять стратегические связи

Ван И считает, что Пекин и Париж должны вместе выступать в качестве "стабилизирующей силы в современном мире"

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И на состоявшейся в Париже встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложил углублять стратегическое сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай и Франция - независимые самостоятельные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН, важные силы в многополярном мире. Мы должны усилить стратегическую координацию, углублять стратегическое сотрудничество, вносить совместный вклад в укрепление глобального мира и стабильности", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД КНР уточнил, что Пекин высоко ценит независимую позицию Парижа, и выразил надежду, что французская сторона продолжит играть конструктивную роль в формировании гармоничных и стабильных китайско-европейских отношений. Он указал на хаотичность международной обстановки и предложил Макрону укреплять взаимное доверие, проводить политику, исходя из совместных интересов. Ван И подчеркнул, что Китай и Франция должны вместе выступать в качестве "стабилизирующей силы в современном мире".