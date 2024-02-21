СМИ: Минюст США не передал Конгрессу вовремя стенограмму показаний Байдена прокурору

Информационный портал Daily Caller передает, что ранее республиканцы в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей Конгресса потребовали от Министерства юстиции предоставить к 17:00 19 февраля стенограмму показаний американского лидера

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не передало вовремя запрошенную законодателями из Республиканской партии стенограмму показаний американского президента Джо Байдена спецпрокурору Роберту Хёру. Об этом сообщил информационный портал Daily Caller.

Он отмечает, что ранее республиканцы в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США потребовали от Минюста, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, предоставить к 17:00 19 февраля (01:00 20 февраля мск) стенограмму показаний Байдена. По данным Daily Caller, представители ведомства "не передали стенограмму или другие документы", имеющие отношение к расследованию в отношении Байдена.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Хёр 12 марта даст показания в Конгрессе США касательно расследования по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами и его когнитивных проблемах. Axios отмечал, что, помимо самих показаний Хёра, республиканцы добиваются предоставления им аудио- или видеозаписей показаний президента США.

8 февраля Хёр принял решение по итогам завершенного расследования не предъявлять Байдену обвинений, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы. В отчете спецпрокурора указано, что в ходе дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты своей биографии.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра обнаружили партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги обнаружили адвокаты главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные материалы были обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).