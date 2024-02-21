Глава МИД КНР попросил Макрона создать справедливую среду для китайских компаний

Ван И выразил надежду, что Париж будет действовать в соответствии с "позитивными и стабильными долгосрочными ожиданиями"

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже попросил французскую сторону создать справедливые условия для деятельности китайских компаний. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай придерживается интенсивной модели развития, содействует открытости на высоком уровне. Мы продолжим открывать свой рынок для всех стран, включая Францию, и надеемся, что французская сторона тоже создаст у себя честную и справедливую деловую среду для китайских предприятий", - подчеркнул Ван И.

Глава МИД Китая выразил надежду, что Париж будет действовать в соответствии с "позитивными и стабильными долгосрочными ожиданиями". Он отметил, что прагматическое сотрудничество способствует повышению благосостояния народов обеих стран. "Мы готовы сотрудничать с французской стороной, придерживаться первоначальных намерений и сохранять постоянство, углублять сотрудничество", - добавил он.