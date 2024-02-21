Президент Венесуэлы назвал плодотворной и превосходной встречу с Сергеем Лавровым

По мнению Николаса Мадуро, диалог прошел в атмосфере солидарности

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал состоявшуюся во вторник встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым плодотворной и превосходной.

"Плодотворная и превосходная встреча состоялась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой мы обсудили различные аспекты двухсторонних отношений, укрепляя всю карту стратегического сотрудничества России и Венесуэлы. Братство и дружба нерушимы", - указал президент на своей странице в X (ранее Twitter).

Мадуро отметил, что ему "было радостно принять главу МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в президентском дворце Мирафлорес". Президент считает, что встреча, на которой "обсуждалась повестка дня сотрудничества в науке и технологии, экономике и энергетике, прошла в атмосфере солидарности".

"Мы братские народы и вместе работаем на благо России и Венесуэлы!" - подчеркнул Мадуро.