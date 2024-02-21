21 февраля, 01:22
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: Израиль проводит операцию в лагере беженцев на Западном берегу Иордана

Телеканал передает, что в штурме участвуют более 50 единиц тяжелой военной техники и большое количество военнослужащих

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан и ведет интенсивные бои с силами палестинского сопротивления. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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По его данным, израильские войска проводят "крупномасштабные операции по уничтожению лагеря беженцев в Дженине". Отмечается, что в штурме участвуют более 50 единиц тяжелой военной техники и большое количество военнослужащих. На территории лагеря слышны звуки стрельбы и взрывов. Также Al Jazeera сообщает об интенсивных столкновениях между израильскими армейскими подразделениями и силами палестинского сопротивления.

Кроме того, по данным телеканала, военнослужащие ЦАХАЛ не позволяют машинам скорой помощи добраться до раненых в лагере беженцев и в самом городе Дженин. 

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