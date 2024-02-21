США заявили об обстреле хуситами направлявшегося в Йемен американского судна

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов отметили, что одна из ракет разорвалась близ корабля, нанеся незначительный ущерб

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" обстреляли американское судно под греческим флагом, оно получило незначительный ущерб. Об этом сообщило во вторник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"19 февраля между 12:30 и 13:50 по времени Саны хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Sea Champion - американского судна под греческим флагом, направлявшегося в порт Аден в Йемене. Одна из ракет разорвалась близ судна, нанеся незначительный ущерб", - говорится в сообщении. Судно после произошедшего продолжило свой путь в Аден.