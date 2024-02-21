Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального

Журналист также признал, что личность Навального его не очень интересовала, так как его волнует только то, что происходит в его стране

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального.

"Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у России гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие. Ни один человек за пределами Соединенных Штатов не подумал так ни на секунду", - сказал Карлсон в интервью интернет-изданию Blaze.

При этом журналист признал, что его личность Навального не очень интересовала, так как его волнует только то, что происходит в его стране.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.