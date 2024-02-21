СМИ: жертвами израильских бомбардировок Газы 20 февраля стали десятки человек

По данным агентства WAFA, многие люди остаются под завалами и спасательные службы не могут до них добраться

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Десятки людей по всей территории сектора Газа стали жертвами израильских бомбардировок 20 февраля. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

В частности, восемь человек, в том числе дети, погибли после того, как израильские военные нанесли удар по жилому дому к востоку от Рафаха на юге Газы. Многие при этом получили ранения. Еще шестеро погибли от выпущенных израильскими силами снарядов по перемещенным палестинцам недалеко от Хан-Юниса.

Как утверждает агентство, десятки людей также стали жертвами бомбардировки армией Израиля нескольких домов к юго-востоку от города Газа на севере анклава. Многие все еще остаются под завалами и спасательные службы не могут до них добраться.