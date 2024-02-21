В Папуа - Новой Гвинее сообщили о нормализации ситуации после столкновений племен

Комиссар национальной полиции Дэвид Мэннинг отметил, что в дальнейшем любую попытку дестабилизировать обстановку будут жестко пресекать

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Папуа - Новой Гвинее, где в результате межплеменного столкновения погибли свыше 60 человек, стабилизирована. С таким заявлением выступил комиссар национальной полиции Дэвид Мэннинг в эфире радиостанции Radio New Zealand.

По его словам, ситуация в провинции Энга "вернулась к относительно нормальной, и столкновения между племенами не возобновляются, однако полиция не теряет бдительности". "У нас была возможность усилить меры безопасности в Энге и провести то, что можно назвать операцией по принуждению к миру. В дальнейшем любая попытка создать проблемы будет жестко пресекаться, и любой представитель племени, поднявший оружие, скорее всего, будет застрелен сотрудниками правоохранительных органов", - сказал Мэннинг.

Он отметил, что несущие дежурство на месте полицейские и военнослужащие получили широкие полномочия, позволяющие "производить аресты и при необходимости применять оружие, чтобы спасти жизни невинных людей". Мэннинг уточнил, что все погибшие в ходе вооруженного конфликта 18 февраля "были не невинными прохожими, а наемниками, которые убивают за деньги", и полиция продолжает работу с лидерами проживающих в Энге племен для поиска зачинщиков и участников столкновения.

Кроме того, комиссар полиции сообщил, что правительство в срочном порядке разрабатывает новое законодательство о внутреннем терроризме. "Этот закон введет уголовную ответственность за акты внутреннего терроризма, финансирование и подстрекательство к беспорядкам и вооруженным столкновениям, а также предоставит особые полномочия полиции страны", - указал он.

В воскресенье, 18 февраля, результате межплеменных столкновений в центральной части Папуа - Новой Гвинеи погибли по меньше мере 64 человека. В полиции страны пояснили, что вражда между двумя племенами, проживающими на территории провинции Энга, продолжалась не один год и вылилась в вооруженный конфликт.