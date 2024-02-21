СМИ: две ведущие партии Пакистана договорились о формировании правительства страны

По данным телеканала Geo TV, в соответствии с межпартийными договоренностями премьер-министром станет Шахбаз Шариф, а президентом - Асиф Али Зардари

ИСЛАМАБАД, 21 февраля . /ТАСС/. Пакистанская мусульманская лига (Н) и Пакистанская народная партия во вторник вечером достигли соглашения о формировании федерального правительства исламской республики. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на совместный пресс-брифинг председателя ПМЛ-Н Шахбаза Шарифа, председателя ПНП Билавала Бхутто-Зардари и главы парламентской фракции ПНП Асифа Али Зардари.

"ПНП и ПМЛ-Н теперь располагают необходимым числом мест [в Национальном собрании], и мы в состоянии сформировать следующее правительство", - приводит телеканал заявление Бхутто-Зардари. В соответствии с межпартийными договоренностями пост премьер-министра займет Шахбаз Шариф, а президентом Пакистана станет Асиф Али Зардари.

В правящую коалицию также войдут Пакистанская мусульманская лига (К), "Движение Муттахида Кауми" и "Партия За стабильность Пакистана".

Согласно данным избирательной комиссии, в рамках проведения выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана обработаны результаты в 265 избирательных округах из 266. ПМЛ-Н одержала победу в 75 округах, ПНП - в 54. Независимые кандидаты, 93 из которых аффилированы с "Движением за справедливость", получили мандаты в 101 округе.