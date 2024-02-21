На Украине утверждают, что ВСУ тестируют британские БПЛА с искусственным интеллектом

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Лондон работает над предоставлением Киеву тысяч новых дронов с ИИ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тестовые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом, переданных Великобританией. С таким утверждением выступил заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский.

"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь - применение этих дронов именно на фронте", - приводит его слова издание "Общественное". Сухаревский уточнил, что сложность заключается в том, чтобы отличить реальное изображение от созданного искусственным интеллектом.

17 февраля агентство Bloomberg информировало, что Лондон работает над предоставлением Киеву тысяч новых дронов с искусственным интеллектом.

В январе агентство со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса сообщило, что балтийская республика собрала коалицию почти из 20 стран, чтобы обеспечить Украину беспилотниками. Позднее Минобороны Украины информировало, что по итогам заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне, которое прошло 14 февраля, официально запущена работа коалиции по производству дронов, к которой присоединились восемь стран - Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Эстония.