Байден подверг Трампа критике за высказывания о НАТО и смерти Навального

Американский президент также назвал опасными слова экс-главы государства о том, что Вашингтон не должен защищать союзников, "которые не заплатили по счетам", в случае якобы возможной угрозы со стороны России

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подверг критике своего политического оппонента, бывшего президента страны Дональда Трампа за его высказывания о роли США и их союзников по НАТО и комментарий в связи со смертью Алексея Навального. Видеоролик соответствующего содержания Байден разместил в X (ранее Twitter).

Американский президент назвал опасными слова претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Трампа о том, что Вашингтон не должен защищать союзников, "которые не заплатили по счетам", в случае якобы возможной угрозы со стороны России. Байден утверждал, что подобные высказывания со стороны Трампа "поощряют плохое поведение".

Кроме того, американский лидер привел слова республиканца о том, что смерть Навального заставляет его обратить еще более пристальное внимание на положение дел в Соединенных Штатах. "Почему Трамп вечно винит Америку?" - задался вопросом Байден. Он также в очередной раз заявил о том, что однопартийцам экс-президента в Палате представителей Конгресса США следует вынести на голосование и одобрить законопроект о дополнительном финансировании для продолжения поддержки Украины.

10 февраля Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор и кто был его собеседником.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.