Британские ВМС сообщили об активности беспилотников у берегов Йемена

Судам порекомендовали сообщать в Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании о любой активности БПЛА и следовать инструкциям в отношении барражирующих боеприпасов

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о повышенной активности беспилотников у побережья Йемена.

"В UKMTO поступили сообщения о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов в 40 морских милях (около 74 км - прим. ТАСС) к западу от Ходейды (Йемен). Судам рекомендуется сообщать в UKMTO о любой активности беспилотников и следовать инструкциям в отношении барражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в X.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.