Мирзиёев посетит Казань для участия в открытии Игр будущего

Программой пребывания предусматривается проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным

ТАШКЕНТ, 21 февраля, /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина совершит рабочий визит в Казань для участия в церемонии открытия Игр будущего. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи глав двух государств, в ходе которой будут обсуждены вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

"Следует отметить, что Игры будущего, впервые проводимые в Российской Федерации в период с 21 февраля по 3 марта, - это соревнования, объединяющие классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии. В масштабном спортивном состязании примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана", - добавили в пресс-службе.