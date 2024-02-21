СМИ: пропавший в начале февраля экс-губернатор малайзийского штата Саравак умер

По данным газеты The Star, Абдул Таиб Махмуд умер в частной больнице в Куала-Лумпуре в возрасте 87 лет

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Пропавший в начале февраля бывший губернатор малайзийского штата Саравак Абдул Таиб Махмуд умер в больнице. Об этом сообщила газета The Star со ссылкой на его дочь.

По ее информации, Абдул Таиб Махмуд умер в частной больнице в Куала-Лумпуре в возрасте 87 лет.

6 февраля сообщалось, что экс-губернатор исчез из больницы. Его брат подал заявление в полицию о том, что Абдула Таиба Махмуда выписали из частной клиники вопреки рекомендациям врача и без одобрения родственников. Впоследствии полиция сообщала, что экс-губернатор объявился и был здоров.

Абдул Таиб Махмуд занимал пост губернатора Саравака с 1 марта 2014 года по 26 января 2024 года (три срока). До этого он дольше всех был первым министром Саравака - с 1981 по 2014 год.