Кипрский митрополит заявил, что власти в Киеве творят беззаконие в отношении УПЦ

Морфский Неофит считает, что все, что происходит с православной автокефальной церковью под руководством Епифания - это большая несправедливость, которая скоро проявится во всех частях земли

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Нынешние власти в Киеве творят беззаконие в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ее священников. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС иерарх Кипрской православной церкви митрополит Морфский Неофит.

"У меня последовательная позиция в отношении православной церкви на Украине. Для меня существует только один архиепископ - митрополит Киевский Онуфрий (предстоятель канонической Украинской православной церкви - здесь и далее прим. ТАСС), которого мы уважаем как аскетичного человека", - сказал собеседник.

"Когда я читаю [новости] и вижу, что происходит на Украине, то понимаю, что творится нечто ужасное, творится беззаконие, и именно в такие моменты особенно ярко проявляется человеколюбие Христа. Он направляет в каждую поместную православную церковь, проходящую тяжелые испытания, добродетельного и покорного архиепископа", - заметил Неофит. И именно таким человеком, по его мнению, является Онуфрий.

"Все, что происходит с так называемой православной автокефальной церковью под руководством Епифания (Думенко - главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) - это очень, очень большая несправедливость, которая скоро проявится во всех частях земли", - считает иерарх.

На вопрос, почему епископат некоторых православных стран закрывает глаза на происходящее на Украине, Неофит ответил, что "не всегда решения синодов, предстоятелей и архиереев принимаются по церковным критериям": многие иерархи руководствуются политическими, а не духовным соображениями.

Нынешние украинские власти последовательно борются с канонической Украинской православной церковью, продвигая раскольничий проект - Православную церковь Украины. В стране постоянно происходят захваты храмов для их перевода в неканоническую юрисдикцию. В марте 2023 года УПЦ изгнали из Киево-Печерской лавры, расторгнув договор аренды помещений. В монастырь немедленно вселилась ПЦУ, где начала проводить службы.