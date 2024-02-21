Эксперт: конфликт на Украине уже обошелся ФРГ более чем в €200 млрд

По словам президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фрацшера, высокие затраты на электроэнергию из-за кризиса на Украине привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5 п.п.

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт обошелся Германии в сумму, уже превысившую €200 млрд. Об этом сообщил газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.

"Прежде всего высокие затраты на электроэнергию [из-за кризиса на Украине] привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5 процентного пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени", - констатировал он.

Фрацшер также отметил, что это лишь "прямые финансовые затраты". Дальнейшие издержки возникнут из-за "эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов". По словам специалиста, это особенно сильно ударит по компаниям, ориентированным на экспорт.