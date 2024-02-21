Бжания выразил уверенность в твердом обеспечении пограничной безопасности Абхазии

Небольшие инциденты на границе с Грузией не носят критический характер, отметил президент республики

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Безопасность на границе Абхазии с Грузией обеспечена твердо, небольшие инциденты на границе не носят критический характер. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания, оценивая ситуацию на границе.

"Пограничную безопасность Абхазии обеспечивают пограничные службы Республики Абхазия и Российской Федерации, безопасность обеспечена твердо. Небольшие инциденты на границе бывают, но они не носят критический характер, с каждым годом усилия, предпринимаемые абхазской и российской сторонами, повышают уровень пограничной безопасности до необходимых отметок. Истоком всего является 2008 год, когда Россия признала независимость Абхазии и мы уже на общей договорной базе выстроили необходимый рубеж для обеспечения нашей безопасности. Поэтому я думаю, что в этом направлении мы твердо и надежно защищены", - сказал Бжания.

Оценивая возможность взаимоотношений Грузии и Абхазии с учетом политических перемен в соседнем государстве, президент Абхазии отметил, что в последние несколько лет, когда началась специальная военная операция на Украине, руководители Грузии "проявляли прагматичный подход ко всему". "Они не оказались вовлеченными в провокацию, которую им навязывала Украина. Неоднократные призывы руководителя Украины открыть второй фронт не нашли у них поддержки. В этом смысле я считаю, что это такой знак политической зрелости, и в дальнейшем, если в Грузии будут проявлять прагматизм, это может исключить ненужные инциденты", - отметил он.

"Мы со своим будущим определились, руководству Грузии надо будет признать существующую реальность. <…> Сегодня существует независимая Абхазия, независимость которой поддержана руководством и народом России. У нас есть наш путь развития, и мы идем по нему. При этом мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Грузией", - подчеркнул президент Абхазии.