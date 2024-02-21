Бжания заявил о заинтересованности Абхазии в участии в союзе России и Белоруссии

Такое возможно при условии сохранения собственной независимости республики, отметил президент Абхазии

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости, но работа в этом направлении может занять до 10 лет. Об этом сказал в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Союзное государство - это формат, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур. Мы готовы к этому, но нужно пройти определенный этап, должны быть подготовлены нормативные акты, и эта история может занять примерно 5-10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией", - сказал президент.

Бжания отметил, что "прежде всего руководствуется документами, которые подписаны между Абхазией и РФ". "Последний межгосударственный договор [о союзничестве и стратегическом партнерстве] был подписан 24 ноября 2014 года, и там четко сказано о том, что Россия оказывает содействие Республике Абхазия в участии в интеграционных процессах, которые инициируются РФ. Эта форма наиболее полно соответствует нашему будущему, нашему видению будущего. Мы хотим быть вместе с Россией, Белоруссией, хотим быть активными участниками этого интеграционного процесса при сохранении нашей независимости", - сказал президент.

Говоря о политических изменениях в мире, Бжания отметил, что в будущем "будет многополярный и более справедливый мир, и при этом должны быть региональные союзы". "Этот союз (России, Белоруссии и Абхазии - прим. ТАСС) выгоден и народу РФ, и народу Белоруссии, и, безусловно, народу Абхазии. Он позволит сохранить нашу идентичность, культуру, с одной стороны, с другой стороны - ее развитие. Я думаю, что работа в сторону такого союза - правильный вектор развития наших отношений", - добавил он.

"Наша независимость оплачена дорогой ценой, и мы не хотим стать государством, которое этот статус потеряло. Мы хотим быть государством, которое может участвовать в интеграционных процессах вместе с такими государствами, как Россия и Белоруссия, и теми, кто хочет присоединиться к такому союзу", - заключил президент.