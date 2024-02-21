Бжания: присутствие НАТО в Черном море приводит к эскалации напряженности

По словам президента Абхазии, территория и народ Украины стали разменной монетой для достижения третьими странами своих политических целей, направленных на ослабление России

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания считает, что присутствие кораблей НАТО в Черном море приводит к эскалации напряженности и осложняет судьбу Украины. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Присутствие кораблей НАТО в Черном море ничего хорошего за собой не несет, это - эскалация напряженности, это - осложнение судьбы Украины. <…> Делать им там нечего, и чем быстрее корабли оттуда уйдут, тем быстрее воцарится мир в этом регионе", - сказал президент.

По мнению Бжании, в целом территория и народ Украины стали разменной монетой для достижения третьими странами своих политических целей, направленных на ослабление России. "Это уже понимают абсолютно все, но, видимо, руководство Украины уже не может "откатить назад", - считает он.

По словам президента, "народ Абхазии это видит и понимает". "Мы дорожим нашим миром как главной ценностью, и в этом плане наше видение совпадает с видением народа РФ, его руководителей", - подчеркнул Бжания.

Президент Абхазии сообщил, что в специальной военной операции на Украине в качестве добровольцев участвуют порядка 70-80 человек из республики. "Идет определенная ротация, но по отзывам тех, кто там находится, ребята из Абхазии проявляют и выдержку, и мужество, воюют на совесть", - сказал он, отметив при этом, что уже погибло 20 абхазских добровольцев.

Говоря о взаимоотношениях с Донбассом и Новороссией, Бжания сказал, что поддерживает личные контакты с главами регионов. "Наши ребята, которые воюют там, вносят посильный вклад в обеспечение безопасности этих территорий. Также у нас налажена связь по оказанию гуманитарной поддержки, мы на протяжении двух-трех лет принимаем детей из этих регионов, пытаемся окутать их заботой и любовью. Мы и дальше будем продолжать эту работу, потому что народ Абхазии хорошо представляет, что такое быть в беде", - сказал президент.