21 февраля, 06:54
Военная операция на Украине

Глава украинской разведки признал сложное положение ВСУ

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на Кирилла Буданова, отмечает, что российские силы превосходят украинскую армию по численности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Положение на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является сложным. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

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Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на него, отмечает, что российские силы превосходят украинскую армию по численности.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации для ВСУ на нескольких участках фронта, где атакуют российские силы. По его словам, Россия пользуется задержкой западной помощи Киеву.

Власти Украины неоднократно обвиняли страны НАТО в недостаточности поставок вооружения, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 13 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ и переходе к обороне.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. По данным Минобороны, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР. В ведомстве отмечали, что только за последние сутки боев за город ВСУ потеряли около 1,5 тыс. человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о большом числе украинских солдат, взятых в плен российскими силами при освобождении города. 

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