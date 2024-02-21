FT: число финансовых доноров Трампа сократилось на 200 тыс. по сравнению с 2019 годом

По данным издания, кампания экс-президента США и связанные с ней комитеты политических действий привлекли примерно 516 тыс. доноров во второй половине 2023 года по сравнению с 740 тыс. на том же этапе его предыдущей президентской гонки пять лет назад

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Число финансовых доноров экс-президента США Дональда Трампа, претендующего в кандидаты на пост главы государства, сократилось более чем на 200 тыс. по сравнению с предыдущей предвыборной кампанией в 2019 году. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, кампания Трампа и связанные с ней комитеты политических действий привлекли примерно 516 тыс. доноров во второй половине прошлого года по сравнению с 740 тыс. на том же этапе его предыдущей президентской гонки пять лет назад.

Во второй половине 2023 года у президента Джо Байдена насчитывалось 473 тыс. доноров - меньше, чем у его вероятного соперника в борьбе за Белый дом, но почти вдвое больше, чем во второй половине 2019 года, когда Байден боролся за выдвижение кандидатом от Демократической партии.

По словам одного из представителей предвыборного штаба Трампа, необходимо как "можно скорее" решить проблему с сокращением числа доноров, в особенности, если речь идет о небольших пожертвованиях. Мелкие доноры - те, кто жертвует $200 или меньше - сыграли решающую роль в кампаниях Трампа, поскольку более богатые доноры с Уолл-стрит направляли деньги его соперникам, отмечает издание.

Признаки ослабления донорской поддержки Трампа в прошлом году, в частности, из-за роста стоимости жизни, появились на фоне прогнозов о том, что гонка за Белый дом в 2024 году может стать самой дорогой за всю историю, превзойдя показатели 2020 года, когда Байден собрал рекордный $1 млрд пожертвований, а Трамп - около $775 млн.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года нынешний глава вашингтонской администрации Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, бывший постпред США при ООН Никки Хейли - его основной конкурент. Она неоднократно заявляла, что не собирается выходить из предвыборной гонки.