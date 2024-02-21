Глава МИД Бразилии заявил, что Израиль пытается отвлечь внимание, обвиняя Лулу да Силву

Мауро Виэйра добавил, что еврейское государство "пытается спровоцировать раскол, а также стремится привлечь к себе внимание в стране, чтобы создать дымовую завесу и скрыть факт продолжающихся массовых убийств в Газе"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Израильские власти, обвиняя бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву в антисемитских подстрекательствах, пытаются отвлечь внимание мировой общественности от своих действий в секторе Газа. Соответствующее заявление сдлал глава МИД Бразилии Мауро Виэйра.

"Помимо того, что Израиль пытается спровоцировать раскол, он также стремится привлечь к себе внимание в Бразилии, чтобы создать дымовую завесу и скрыть факт продолжающихся массовых убийств в Газе <...>, насильственного перемещения и коллективного наказания мирных жителей", - приводит его слова газета Folha de S.Paulo. Глава бразильского внешнеполитического ведомства также отметил, что заявления его израильского коллеги Исраэля Каца "неприемлемы по форме" и "неправдивы по содержанию". "Обращаться таким образом к главе государства дружественной страны, президенту Луле да Силве, ненормально и возмутительно", - добавил Виэйра. По его мнению, дипломатический кризис между Бразилией и Израилем представляет собой "позорную страницу в истории израильской дипломатии".

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться. Позднее в тот же день, как сообщала газета Folha de S.Paulo, президент Бразилии распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций.

20 февраля израильский министр иностранных дел призвал бразильского президента "выучить историю и извиниться" за слова об Израиле.