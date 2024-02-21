Посольство Азербайджана в РФ взяло под контроль задержание фитнес-тренера Зейналлы

Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде заявил, что задержанному оказывается соответствующая консульско-правовая помощь

БАКУ, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство Азербайджана в России взяло под контроль вопрос о задержании в аэропорту Домодедово азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

"Вопрос, связанный с задержанием Кямиля Зейналлы в московском аэропорту Домодедово, находится под контролем посольства Азербайджана в России. Ему оказывается соответствующая консульско-правовая помощь", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства местному информационному агентству APA.

Ранее в среду фитнес-тренер сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что доставлен в отделение полиции в аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку. Он утверждает, что задержан по причине объявления его Арменией в международный розыск.