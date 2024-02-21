Эксперт заявил, что США не удалось подорвать отношения между Россией и Венесуэлой

Cтарший советник Международной кризисной группы Мариано де Альба отметил, что Москва и Каракас поддерживают друг друга на полях ООН и вместе оспаривают претензии Вашингтона на господство в Латинской Америке

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. США не смогли подорвать крепкие отношения между Россией и Венесуэлой, несмотря на имеющиеся соглашения между Вашингтоном и Каракасом. Такое мнение высказал старший советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN.

"Отношения между двумя странами остаются очень тесными на протяжении многих лет. Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова Венесуэла показала Западу, что у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества - прим. ТАСС)", - заявил он. Де Альба также отметил, что Москва и Каракас поддерживают друг друга на полях ООН и вместе оспаривают претензии Вашингтона на господство в Латинской Америке.

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры Лаврова с руководством Венесуэлы будут касаться перспектив развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, а также координации в ООН и на других многосторонних площадках. По ее словам, стороны обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Среди них наверняка будут текущие конфликты на Украине и Ближнем Востоке, и, стоит отметить, что Москва и Каракас смотрят на эти сюжеты с близких позиций. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал состоявшуюся 20 февраля встречу с Лавровым плодотворной и превосходной.

Россия и Венесуэла находятся в плотном контакте на всех политических уровнях, в том числе и на высшем. Как ранее отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос об организации поездки президента Мадуро в Россию прорабатывается. Стороны согласовывают даты этого визита, но уже известно, что в его рамках планируется подписать договор о стратегическом партнерстве. Это соглашение позволит значительно продвинуть отношения Москвы и Каракаса.

"Мы рассчитываем в ходе предстоящего визита венесуэльского лидера в Москву подписать этот документ. Тем самым оформить новый уровень отношений между нашими странами, закрепить все, что наработано, и придать импульс будущим нашим успехам", - подчеркнул посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. У Лаврова будет шанс обсудить подготовку российско-венесуэльского саммита непосредственно с самим лидером республики.

Мадуро также выражал намерение Венесуэлы как можно скорее стать полноправным членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), возлагая в этой связи надежды на председательство РФ в группе в нынешнем году. Москва приветствует интерес латиноамериканской страны и, вероятнее всего, на грядущих переговорах рассмотрит возможности расширить связи республики с объединением.