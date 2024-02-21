Генсек ЛАГ: вето США в ООН говорит об их ответственности за продолжение войны в Газе

Как считает Ахмед Абу аль-Гейт, позиция США подрывает доверие к международной организации и усиливает ее паралич

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Право вето, которое США использовали при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, направленной на немедленное прекращение огня в секторе Газа, свидетельствует о политической ответственности Вашингтона за продолжение боевых действий в палестинском анклаве. Такое мнение высказал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Это уже был третий раз с начала [в октябре прошлого года] резкой эскалации напряженности в Газе, когда США вмешиваются, чтобы не допустить принятия резолюции, направленной на прекращение огня в анклаве", - указал Абу аль-Гейт, слова которого привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. По убеждению генсека ЛАГ, это "ясно указывает на политическую и моральную ответственность американской администрации за продолжение израильской агрессии в Газе".

Как считает генеральный секретарь ЛАГ, "позиция США подрывает доверие к международной организации и усиливает ее паралич". Такое состояние ООН, по мнению Абу аль-Гейта, "обеспечивает Израилю политическое прикрытие для продолжения войны против палестинцев и говорит о неспособности международного сообщества остановить ежедневные преступления израильской армии в секторе".

Ранее Соединенные Штаты применили право вето в СБ ООН и заблокировали представленный Алжиром проект резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Таким образом, Соединенные Штаты единственными выступили против документа.