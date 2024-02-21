ЦАХАЛ заявил о расширении дороги в центре сектора Газа для эффективности операций

По данным The Wall Street Journal, "транспортный коридор восток - запад" с гравийным покрытием позволит военнослужащим быстро пересекать анклав по безопасному маршруту

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля расширяет магистраль в центральной части сектора Газа для улучшения логистики с целью повышения там эффективности операций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, "транспортный коридор восток - запад" с гравийным покрытием позволит военнослужащим быстро пересекать анклав по безопасному маршруту, обеспечивать более жесткий контроль над территорией даже после вывода большей части войск. По словам одного из военных чиновников, дорога, идущая параллельно асфальтовой магистрали, будет охраняться израильскими войсками для предотвращения нападения боевиков.

Как отметил бывший советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности Джейкоб Нагель, дорога разграничит северную часть Газы с остальной частью анклава. Он считает маловероятным возведение рядом с ней какой-либо стены, однако не исключает создание охраняемых переходов с севера на юг сектора.