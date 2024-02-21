ЦАХАЛ задержал 40 подозреваемых в терроризме в ходе рейдов на Западном берегу Иордана

Проверки проводились в Дженине и Хевроне

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 40 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Подразделения ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали 40 подозреваемых в причастности к террористической деятельности по всей территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. "В ходе контртеррористической операции в Дженине (крупный город на Западном берегу Иордана - прим. ТАСС) были задержаны 14 подозреваемых и убиты 3 террориста, летательный аппарат ЦАХАЛ также нанес удар по террористам, открывшим огонь по военным. Силовики обнаружили [в Дженине] большое количество оружия и взрывные устройства, заложенные с целью нанесения ущерба войскам", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, рейды проводились в городе Хеврон, где были "задержаны пять разыскиваемых лиц, состоящих в студенческой ячейке [радикального палестинского движения] ХАМАС", Абу-Дисе и ряде деревень и поселков на Западном берегу Иордана, добавили военные.

В общей сложности за время военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября прошлого года вооруженных сторонников ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан задержаны 3 200 разыскиваемых лиц, указали в пресс-службе. 1 350 из них подозреваются в связях с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, добавили в израильской армии.