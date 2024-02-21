В Риме отклонили предложение о переименовании улицы с посольством РФ в честь Навального

Городской совет одобрил другое предложение о присвоении имени Навального одной из улиц столицы

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Городской совет Рима не одобрил предложение переименовать улицу Гаэта, где расположено российское посольство, в честь Алексея Навального. Как пишет газета La Repubblica, с такой инициативой выступили представители партии "Живая Италия" и Радикальной партии.

При этом городской совет одобрил другое предложение - Демократической партии - о присвоении имени Навального одной из улиц столицы.

Итальянские СМИ отмечают определенные разногласия в правящей правоцентристской коалиции в связи с реакцией на смерть россиянина. Так, вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, возглавляющий партию "Лига", заявил, что о причинах смерти "должны судить медики и компетентные органы", а не итальянская сторона.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. МИД ряда стран, включая Италию, вызвали глав российских дипмиссий для разъяснения ситуации.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.